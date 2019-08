La proposta di Pizzi (Onda Verde): “Si proclami l'emergenza climatica anche a Biella”

Le ultime drammatiche notizie sull'emergenza climatica hanno allarmato profondamente Alessandro Pizzi di Onda Verde che, in queste ore, attraverso i canali social, ha lanciato una proposta: “Oltre 100 scienziati di 52 paesi da tutto il mondo si sono riuniti a Ginevra e con l'Onu hanno dichiarato l'emergenza climatica globale contro la mancanza di concrete azioni previste dall'accordo di Parigi per mitigare sotto i 2°C l'innalzamento della temperatura media globale e arrivare a zero emissioni di CO2 al 2050. I devastanti sconvolgimenti da incendi in Siberia e in Alaska lo scioglimento di ghiacciai anche polari sono solo gli ultimi eventi sotto gli occhi di una politica che risponde con un silenzio assordante all'incapacità di proporre alternative praticabili anche a livello locale”.

“Ecco perché – dichiara – Onda Verde chiede con urgenza di proclamare l'emergenza climatica anche a Biella. Attraverso un appello pubblico con invito ai consiglieri comunali e provinciali di Biella (maggioranza e opposizione) si chiede di predisporre iniziative che vadano nella direzione della riduzione delle emissioni climalteranti degli agenti inquinanti e dell'introduzione di energie rinnovabili per incentivare il risparmio energetico nei settori della pianificazione urbana, nella mobilità, negli edifici, nel riscaldamento e raffreddamento come fatto da altre città in molte parti del mondo...Si chiede al Comune inoltre di impegnarsi a predisporre e aggiornare il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e per il Clima con dati oggettivi e quantificabili in termini di tempistiche e quantità di emissioni che il Comune intende ridurre”.