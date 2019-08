Giacomo Moscarola: "Alle società sportive meritevoli un occhio di riguardo". E al PalaSarselli arrivano 5 mila euro

Una variazione di bilancio di quasi 5 mila verrà ufficializzata a breve. Questo denaro, messo a disposizione dall'amministrazione Corradino, servirà ad effettuare alcune opere di straordinaria manutenzione all'impianto di Chiavazza del PalaSarselli. La verifica dei lavori è arrivata durante il sopralluogo dello stesso vice sindaco con delega allo sport, Giacomo Moscarola insieme all'assessore ai lavori pubblici, Davide Zappalà. Era il 12 luglio e in meno di un mese il denaro è stato trovato, per la soddisfazione del club Virtus Biella che ha in gestione la struttura. "Stiamo cercando di soddisfare le società sportive, soprattutto quelle meritevoli -commenta il vice sindaco Giacomo Moscarola-. In accordo con l'assessore Zappalà abbiamo preso visione della struttura e degli interventi da effettuare. Sono lavori già richiesti da tempo, ora abbiamo provveduto alla variazione di bilancio. Questa amministrazione vuole essere vicina alle associazioni sportive e pian piano cercheremo di venire incontro alle richieste presentate. E' un lavoro lungo anche perchè le disponibilità di bilancio sono risicate ma ci proveremo".