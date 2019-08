A "La Crota Wine Restaurant" cene e aperitivi nel segno della qualità e della tradizione

Il 1° agosto ha riaperto la Crota, la storica vineria e ristorante di Via Torino a Biella. "L'inaugurazione è andata molto bene, - dice il nuovo titolare Stefano Militano - La serata, iniziata alle 20 e terminata a mezzanotte, ci ha dato un riscontro positivo da parte della gente".

Stefano Militano, gestore anche del Golden Pub 2.0 di Via Marconi, ha la ristorazione nel sangue in quanto è fratello di Francesco, titolare di Ristorante Ca d'Gamba Sordevolo e nipote del compianto grande chef Romeo Girardo. Militano racconta così La Crota Wine Restaurant: "A differenza della precedente gestione che teneva 700 etichette di vino, noi ne abbiamo selezionate 40-45 tra cui Champagne Premiun, Champagne Bollinger, Villa Franciacorta Emozione brut, Marsuret prosecco superiore, Facchetti Rosè Franciacorta, Attems Ribolla Gialla, Bolgheri Sassicaia 2014. Abbiamo scelto di ridurre l'offerta dei vini in quanto vogliamo che il nostro vino accompagni il cibo del menu che offriamo alla carta, ferma la possibilità per il cliente di acquistare una bottiglia di vino.".

Le proposte di La Crota Wine Restaurant. "I nostri menu per il pranzo variano tra i 10-15 euro, - spiega Militano - con scelta tra primi, secondi, contorni, insalatone, dolci ed un menu fisso a 12 euro con primo secondo contorno, mezza acqua e caffè.".

Dalle 18 alle 20:30 si può sorseggiare un ottimo vino per l'aperitivo e, a seguire, la cena con menu alla carta oppure degustazione, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. La cucina de La Crota Wine Reasturant propone antipasti quali Tartare di Fassone con i suoi condimenti, Mozzarella di Bufala con Misticanze e Pomodorini Confit, Hot Dog Mediterraneo con Gamberi e Stracciatella, Nido di Verdure Julienne con Seitan Dorato alle Mandorle, primi quali Tagliolini Home Made su Crema di Piselli con Asparagi e Pancetta Croccante, Tabulè di Quinoa e Verdure Profumate al Basilico, Risotto Rosso e Stracciatella, Paccheri di Gragnano con Bisque di Crostacei e Scampi di Mazara; secondi quali Petto di Faraona al Vapore con Cruditè di Verdure e Balsamico, Strudel di Verdure con Fior di Pomodoro, Filetto di Branzino in Cartoccio con Finferli Saltati, Tagliata di Fassone con il Suo Contorno, Filetto di Manzo al Bramaterra con Cipolline; dessert quali Cheese Cake ai Lamponi, Tortino al Cioccolato e Zenzero dal Cuore Morbido con Gelato alla Crema, Crema Catalana con Macedonia di Frutta Esotica, Meringa con Panna fresca e Frutti Bosco.

La Crota Wine Reasturant si trova a Biella, in Via Torino 36/C (per informazioni e prenotazioni 015-2470745 / 333-9437941). Ad agosto il locale è sempre aperto, ad eccezione del mercoledì (giorno di chiusura). Per il pranzo del 15 propone "Ferragosto con la Crota", un menu da 35 euro che comprende Mozzarella di Bufala con Misticanze e Pomodorini Confit, Tartare di Fassone con i suoi condimenti, Risotto Rosso e Stracciatella, Garganella Gamberi e Zucchine, Tagliata di Fassone con il Suo Contorno, Torta al Cioccolato della Casa, Caffè, Digestivo della Casa e 1 bottiglia di vino della casa ogni 2 persone.