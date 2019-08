Nuovo appuntamento con la visita guidata al Giardino Botanico di Oropa

WWF Oasi e Aree protette Piemontesi OdV di Biella

Domenica 11 agosto

Al Giardino Botanico di Oropa (ore 15:00), si rinnova l'appuntamento festivo con la visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso), arricchito questa domenica dal laboratorio in contemporanea per i più piccoli Pollicini Verdi: nuova proposta di laboratorio dedicata ai più piccoli (età dai 5 ai 10 anni e oltre...).

La scarsa conoscenza sulle creature a sei zampe, è spesso sconfinata, almeno quanto l’universo di questi straordinari e numerosissimi animali.. il mondo degli insetti è tutto da scoprire... anche grazie alle più sottili lenti al mondo per microscopia portatile! Il mondo dell’infinitamente piccolo nel palmo della nostra mano, o meglio, all’interno della fotocamera del nostro smartphone o tablet…

BLIPS è uno speciale set di mini lenti-obiettivo per smartphones e tablet che consentono di vedere in profondità all’interno del mondo microscopico Fino a 4 mini-obiettivi su pellicola flessibile che si applicano in modo facile e veloce sugli smartphone o tablet; con Blips il mondo microscopico è alla portata di tutti. Sono lenti così sottili che si possono mantenere sul dispositivo, anche in tasca,senza preoccuparsi di perderle. Blips funziona su tutti i modelli di smartphone e tablet in commercio.

Con un’applicazione specifica per l’utilizzo di Blips (SMO App), che fornisce le migliori impostazioni per la microscopia e lasciando i comandi più utili a portata di mano, rendendo l’uso di Blips semplice ed immediato, chiunque sarà in grado di avvicinarsi al mondo del profondamente piccolo...

Non vi resta che venire a provare!

La partecipazione al laboratorio è gratuita, consigliata a bambini di età compresa tra 5-10 anni, non è necessaria prenotazione. Al termine della guidata la Tisana delle quattro, degustazione gratuita degli infusi del Giardino Botanico di Oropa.

Dove siamo

Il Giardino Botanico si trova dietro la Basilica superiore del Santuario di Oropa, è il più importante Santuario mariano delle Alpi (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), vicino a Funivie (punto di partenza per raggiungere il Geosito del Monte Mucrone), Parco Avventura ed al parcheggio più capiente di Oropa.Grande poco più di un ettaro (10.700 metri quadrati), è un’Oasi (anche di pace…) popolata di fiori e piante curati e custoditi per i “curiosi di natura”.(I clienti delle Funivie ha diritto all’ingresso gratuito al Giardino Botanico).

Il Geosito del Monte Mucrone (posto al primo piano della Stazione superiore della Funivia Oropa-Lago) ha lo scopo di illustrare e far conoscere la geologia e morfologia dell’alta valle Oropa, considerata di estremo interesse dalla comunità scientifica. La sua visita può essere completata da un’escursione in quota con accompagnatori naturalistici e dal percorso petrografico del Giardino Botanico di Oropa.

