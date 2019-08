Schianto mortale contro un'auto, muore un motociclista 38enne - Cronaca dal Nord Ovest

Un operaio di 38 anni di Leinì ha perso la vita oggi pomeriggio mentre era in sella alla sua moto. L'uomo si è schiantato contro la Punto guidata da un 85enne di Rivarolo in corso Europa, a Volpiano, in provincia di Torino.

Il 38enne stava tornando dal lavoro e viaggiava verso Leinì quando, secondo una prima ricostruzione della municipale, che sta indagando, si è scontrato con l'auto che si è immessa su corso Europa da uno svincolo laterale. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivati i parenti della vittima. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimare il motociclista, ma non c'è stato nulla da fare.