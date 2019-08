A 91 anni se ne va un pezzo di storia cestistica biellese, membro della Libertas che debuttò in serie A negli anni ’60.Sergio Zini da Cremona era arrivato a Biella negli anni '60 per far parte della storica squadra del presidente Cerruti, prima società cestistica locale a giocare il campionato di Serie A.

Fuori dal campo geometra e, per anni, ha lavorato all’Ospedale di Biella, dedicandosi anche al compito di allenatore di basket a livello locale.