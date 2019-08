Ristorazione: sanzione e recupero contributi per oltre 15 mila euro. Contestate irregolarità nei contratti dipendenti

Multato per oltre 15 mila euro il titolare di un esercizio di ristorazione del sud di Biella. I carabinieri del Nil insieme al personale ispettivo dell'Inps hanno accertato nei giorni scorsi l'impiego irregolare di 4 lavoratori "a chiamata" e la registrazione infedele delle ore di 5 altri dipendenti su un totale di addetti ai servizi. Sono stati disconosciuti i contratti intermittenti (probabilmente ritenuti continuativi) riqualificandoli d'ufficio in tempo indeterminato. Inoltre sono stati recuperati a favore degli stessi dipendenti tutti i contributi delle ore non registrate in busta paga. Per questo il ristoratore è stato sanzionato amministrativamente per 1.950 euro oltre al recupero contributi operato dall'Inps per un valore di circa 13.500 euro.