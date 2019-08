Perde il controllo della Fiat Panda e va a sbattere contro un muro

Ha perso il controllo della sua Fiat Panda uscendo di strada e finendo la corsa contro un muretto. L'incidente stradale è successo ieri alle 20 in via Rossetti a Borriana. Il 49enne automobilista è stato soccorso da carabinieri e personale medico dell'ambulanza del 118. L'uomo è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari.