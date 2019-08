Muore a 65 anni Patrizia Vernoni, compagna di vita dell'ex parlamentare Wilmer Ronzani

E' mancata nella giornata di domenica Patrizia Vernoni, 65 anni, torinese, laureata al Politecnico, ex direttrice in Regione Piemonte nel settore del commercio e compagna di vita dell'ex parlamentare biellese Wilmer Ronzani. Grande appassionata di barche a vela, era in vacanza al mare quando ha avvertito alcuni dolori alla schiena e alle gambe. Gli esami del sangue hanno evidenziato la leucemia che l'ha strappata alla vita nel giro di poche settimane. Il funerale si celebrerà mercoledì 7 agosto alle 15 al Cimitero Monumentale di Torino.