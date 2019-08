Lite in Valle Cervo: utilizza spray urticante e manda all'ospedale un uomo di oltre 50 anni

Una lite, probabilmente di quelle che si protraggono da tempo, è avvenuta in Valle Cervo per mano di due ultra50enni, alcuni giorni fa. Le motivazioni probabilmente le sanno solo i diretti interessati, fatto è che dalle parole si è passati ai fatti: uno dei due avrebbe spruzzato lo spray urticante al peperoncino sul volto del "rivale". Sono intervenuti i carabinieri per calmare gli animi. L'uomo si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano per farsi medicare. Quest'ultimo, a distanza di giorni, potrebbe sporgere ai militari regolare denuncia.