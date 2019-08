In tarda serata gira per la città con un coltello da cucina. Nei guai un 50enne di Biella

Nuovo episodio di persone che girano per la città con un coltello. Questa volta si tratta di un accessorio da cucina della lunghezza di 22,5 centimetri dei quali 12 di sola lama. A finire nei guai è un 50enne di Biella già censurato, fermato e controllato dai carabinieri in via La Marmora, il 3 agosto scorso alle 22,50. Inevitabile la denuncia per porto abusivo di arma da taglio. Il coltello è stato sequestrato.