Armonia in Equilibrio ASD dà il via alla “Open week” per i corsi fitness in palestra

A partire da lunedì 19 agosto, presso la Piscina Palestra “Armonia in Equilibrio” ASD si potrà usufruire di questa speciale promozione, per conoscere le tante attività svolte dal centro nel tema “Benessere e Fitness”. La promozione non prevede tesseramento o iscrizione al centro ed è valida anche nella prima settimana di settembre. I corsi sono accessibili a tutti, dalle persone più sedentarie a quelle che si allenano abitualmente.

Ad agosto, una novità: si potrà provare in esclusiva il nuovo corso di Postural Yoga Therapy, per realizzare un lavoro finalizzato al benessere generale e, soprattutto, della propria schiena. Il corso mira a completare le metodiche classiche della Ginnastica Posturale integrandolo con sequenze di Asana Yoga, selezionate e finalizzate all’allungamento delle catene muscolari e al detensionamento fasciale.

Visitando il sito www.armoniainequilibrio.com, nella sezione “Attività Benessere – Orari e Corsi”, si potranno conoscere nel dettaglio gli orari e le attività proposte: Acquagym, Tone Up Time, Pilates, Ginnastica Posturale e per il Mal di Schiena, Power Yoga, Fitness Funzionale, Spinning e Sala Pesi.Le sale del centro sono tutte climatizzate, per garantire un fitness confortevole anche durante il periodo estivo.Armonia in Equilibrio ASD invita tutti a conoscere il Centro e usufruire della promozione “Open Week”.

Piscina Palestra “Armonia in Equilibrio” ASD si trova in via Milano 54 a Vigliano Biellese (BI). Info: 348 0085486 - www.armoniainequilibrio.com