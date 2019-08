Salussola, a settembre la manutenzione del ponte sull'Elvo

Dal 3 settembre partiranno i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Elvo, sito a Salussola lungo la strada provinciale 143.

Lo comunica la Provincia di Biella dopo avere stanziato nel bilancio di previsione 2019/2021 la copertura finanziaria dei 700 mila euro che, dopo le prove di carico del 2017, erano stati vincolati per questa opera di consolidamento del viadotto. Il sindaco di Salussola, Carlo Cabrio, che aveva più volte sottolineato l'importanza di questo intervento per la sicurezza dei 12 mila automobilisti che quotidianamente attraversano il ponte, è soddisfatto: "Con questa opera si offre la massima sicurezza lungo una strada che collega il Biellese al Vercellese ed al Canavese, in quanto, scendendo vicino all’alveo del torrente, si percepisce la fuoriuscita delle componenti in ferro che assicurano la stabilità della struttura.".

La data indicata dalla Provincia permette all'amministrazione di Salussola di programmare i propri interventi: "Procederemo senza accavallarci ad altri lavori in corso - dichiara Cabrio - Durante l'opera di consolidamento del ponte ci saranno piccoli disagi per la viabilità, ma la sicurezza è più importate, e finalmente si dà una bella notizia a tutti coloro che percorrono questa strada ogni giorno".