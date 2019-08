Pugno duro del comune di Biella contro la sosta selvaggia, Moscarola: “Grado di inciviltà diffusa”

L'amministrazione comunale di Biella mostra i muscoli e assesta i primi colpi contro la sosta selvaggia in città. A partire dalle 14.30 di oggi, martedì 6 agosto, sono iniziati i controlli della polizia municipale (accompagnata dai carri attrezzi) per contrastare i comportamenti indisciplinati degli automobilisti che abbandonano le loro auto in zona vietata, come dimostrato da alcuni reportage fotografici diffusi e pubblicati nei canali social. Spesso a rimetterci sono i cittadini corretti.

E, in via eccezionale, l'incidente può essere in agguato. Infatti, il 9 luglio scorso (leggi qui), un pullman dell'Atap travolse la pensilina della fermata per evitare il contatto con alcune auto parcheggiate sulle linee gialle: 5 giovani rimasero leggermente feriti e molti furono problemi alla viabilità. Un fatto sufficiente a scatenare le ire del neo vicesindaco, Giacomo Moscarola, che annunciò la tolleranza “doppio 0” per la sosta selvaggia.

Dalle parole di allora sono seguite le multe (con oltre 100 verbali) e i controlli odierni in diverse zone della città. “Ho accompagnato gli agenti di polizia per comprendere appieno lo stato delle cose e, alle 18.30 di stasera (martedì 6 agosto ndr), sono state eseguite 8 rimozioni. Alcuni automobilisti hanno protestato pensando di avere ragione nonostante l'evidenza dei fatti”. C'è chi infatti ha lasciato il proprio mezzo sulle strisce pedonali o nelle zone di sosta per i bus senza dimenticare le aree adibite a scarico/carico delle merci. Ovviamente senza autorizzazioni.

Ma la palma d'oro per la sosta selvaggia è andata ai veicoli fermi sui parcheggi per disabili senza il regolare contrassegno. “Le rimozioni potevano essere maggiori ma occorreva attendere i dovuti tempi tecnici per portare le auto al deposito – analizza Moscarola – Se vedremo che la situazione non migliorerà implementeremo i controlli. Purtroppo vi è un grado di inciviltà diffusa perchè non stiamo parlando di inezie ma di zone preziose per fasce diverse di cittadini. Come annunciato settimane fa, simili comportamenti non sono più accettabili”.