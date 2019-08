Ponte sul Cervo, via libera del Consiglio Provinciale

Il 3 settembre 2018, il ponte sul torrente Cervo, che interessa i territori di Gifflenga, Mottalciata e Castelletto Cervo, era stato inserito nella programmazione delle grandi opere della Regione Piemonte. Oggi, martedì 6 agosto 2019, undici mesi dopo, l'opera ha compiuto un ulteriore passo con l'approvazione della bozza di accordo di programma tra la Provincia ed le tre amministrazioni comunali per la sua progettazione, costruzione e gestione. "Preso atto che la fase di progettazione spetta ai Comuni - dichiara il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin -, abbiamo dato il via libera burocratico al ponte e ci siamo impegnati a farcene carico in termini di gestione, manutenzione ordinaria e inserimento nello stradario provinciale della strada che lo attraverserà. E' un'opera doverosa per risolvere quest'annosa situazione del guado che non è sicuro per gli automobilisti".

In tema di ponti, il presidente ha comunicato all'assemblea, il prelevamento di 30 mila euro dal fondo di riserva per contribuire ai lavori di ripristino del viadotto sull'Oremo, come precisa lo stesso Foglia Barbisin: "Questa era la cifra che mancava per sommare i 60mila necessari a finanziare i lavori.".