Più sicurezza nelle stazioni e sui treni, firmato il protocollo

Un protocollo d’intesa per migliorare la sicurezza in ambito ferroviario, sia all’interno delle stazioni che a bordo dei convogli, puntando anche su telecamere (sui convogli e a terra) e sull'applicazione di tornelli.

Il documento “Treni e stazioni sicure” è stato firmato stamattina in prefettura a Torino da Regione Piemonte, Anci Piemonte, polizia ferroviaria e Ferrovie dello Stato e prevede una serie di azioni volte a garantire maggiore sicurezza ai passeggeri e al personale che lavora quotidianamente sui treni.

“Il tema ha assunto rilevanza negli ultimi anni - spiegano dalla prefettura - sia in relazione ad alcuni episodi di aggressione fisica e verbale subiti dal personale viaggiante sia a fenomeni di condotte illecite o improprie ed atti vandalici sui treni o nelle stazioni ferroviarie, con possibili ripercussioni negative anche in termini di disservizi per i viaggiatori”.

"Si tratta di un'opportunità concreta - ha commentato il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio - su impulso e coordinamento della Prefettura. Se si vuole incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, bisogna renderlo sicuro".