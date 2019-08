La deputata Azzolina in visita a Spazio Lilt: “Orgogliosa di una realtà che aiuta i biellesi più in difficoltà”

Gli orizzonti della politica sanitaria in Italia e le possibili soluzioni per migliorare la qualità dei servizi sanitari e socio-assistenziali: sono questi i due grandi temi che hanno guidato, ieri mattina, la visita della deputata pentastellata Lucia Azzolina, biellese di adozione, a Spazio LILT, il Centro Oncologico Multifunzionale per il Nord Italia dedicato alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce e alla riabilitazione oncologica.

Esponente del partito che esprime oggi in Italia il ministro della Salute, la parlamentare Azzolina ha infatti accettato l’invito rivoltole da LILT Biella per conoscere in modo approfondito una realtà orientata ad offrire quei servizi che non hanno una adeguata copertura come la diagnosi precoce di quelle patologie oncologiche che non rientrano negli screening regionali, la riabilitazione oncologica e l’esercizio fisico adattato. A fare gli onori di casa Mauro Valentini, presidente di LILT Biella che ha accompagnato l'onorevole a scoprire tutti gli ambulatori di Spazio LILT, la nuova palestra outdoor e le due nuove palestre che saranno terminate a settembre per potenziare l’area della riabilitazione oncologica e dell’esercizio fisico adattato.

“Sono molto orgogliosa che il territorio biellese abbia una struttura come Spazio LILT in grado di aiutare i cittadini che sono più in difficoltà – ha commentato Azzolina – Ringrazio tutto il personale di Spazio LILT per la possibilità che mi è stata data e spero di ritornare presto”.