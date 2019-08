Invasione di libellule a Torino, le segnalazioni rimbalzano sui social

Tante, tantissime. Le fotografie e i video non lasciano spazio a dubbi: è una vera e propria "invasione" di libellule, quella che si sta verificando in questi giorni nelle strade di Borgo San Paolo, a Torino.Da via Lancia a corso Trapani, passando per via Di Nanni e via Monginevro.

Le segnalazioni - soprattutto sui social - sono tantissime. E le immagini sono impressionanti, con centinaia di animali appesi su tende e fili per stendere dei balconi delle case.Ma le reazioni non sono di preoccupazione, anzi. C'è stupore, così come la consapevolezza che questa specie è "divoratrice" di insetti, quindi rende un servizio (anche se un po' vistoso) alla collettività.

Soprattutto diminuendo la presenza delle mal sopportate zanzare.Non si tratta tuttavia di un fenomeno del tutto nuovo, anche lo scorso anno si era potuto assistere a questo tipo di presenze, legate a migrazioni attraverso - pare - questi animali vanno in certa di zone più umide. E dunque possono aver trovato nelle aree verdi di Torino un habitat ideale.