Camera di Commercio chiusa il 16 agosto

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli resterà chiusa venerdì 16 agosto, giorno“ponte” tra la festa dell’Assunzione del 15 agosto e il weekend.

Tale chiusura, che interesserà le sedi di Biella e di Vercelli e l’ufficio di Borgosesia, è stata decisa per risparmiare sui consumi di energia in base alla legge 135/2012 – Spending review che prevede che gli enti pubblici adottino le migliori politiche per il taglio delle spese. Considerandola bassa affluenza di pubblico che normalmente si registra in occasioni di “ponti” tra giorni festivi e fine settimana, la chiusura degli uffici costituisce un'efficace azione di contenimento dei costi, così come è avvenuto in occasione di altre festività.

Si invitano, pertanto, i cittadini, le imprese e i professionisti a tenere conto di tale chiusura e a programmare adeguatamente eventuali necessità legate ai servizi camerali. Gli uffici saranno regolarmente aperti negli altri giorni lavorativi.