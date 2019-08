A Vigliano Biellese partono i lavori della nuova rotonda

Serie di interventi a Vigliano Biellese. Con l’inizio del mese di settembre partiranno i lavori per la nuova rotatoria all’intersezione fra via Milano e via Florindo Comotto. “Entro il 30 novembre – spiega il sindaco Cristina Vazzoler – è previsto il termine dei lavori, salvo che le avverse condizioni meteo siano tali da ostacolare il rispetto del cronoprogramma. La viabilità nelle due vie interessate sarà sempre garantita, ricorrendo eventualmente al senso unico alternato; anche i parcheggi pubblici limitrofi saranno fruibili, con la sola eccezione di 4 posti auto in via Florindo Comotto (presso il Condominio Sagittario) e 7 posti nel parcheggio di via Florindo Comotto, presso l’omonima Piazza”.

“I cittadini residenti nell’area interessata dai lavori – conclude - saranno informati anche attraverso un apposito avviso, che riceveranno anche le attività economiche della zona”. Per eventuali chiarimenti, sono disponibili i tecnici comunali: Marco Fioravanti (tel. 015-3354037), Gian Clemente Mosca Toba (tel 015-3354043) e Sonia Calenzani (tel. 015-3354048).