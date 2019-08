Ufficiali i calendari di Eccellenza, esordio in trasferta per La Biellese e Fulgor Valdengo

Partenza col botto per le squadre biellesi impegnate in Eccellenza. Nei giorni scorsi, sono stati diffusi i calendari dei diversi campionati di categoria. La Biellese comincerà il suo campionato in trasferta a Baveno mentre il Fulgor Ronco Valdengo sarà di scena a Borgovercelli. La stagione 2019-20 inizierà domenica 8 settembre, con orario d'inizio alle 15.

Queste le altre gare della prima giornata:

Aygreville vs LG Trino

Borgaro Nobis vs Stresa

La Pianese vs Oleggio

Pont Arnad vs Pro Eureka

Rivoli vs Accademia Borgomanero

Ro. Ce. Vs Alicese Orizzonti