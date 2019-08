Tiro con l'arco: 3 atleti degli Arcieri Biella agli European Masters Games di Torino

A Torino si sono svolti gli EMG 2019 (European Masters Games) di tiro con l'arco. Per questa disciplina hanno partecipato tre atleti degli Arcieri Biella: Sara Pivaro e Stefano Lega alla loro prima partecipazione internazionale e Pierluigi Arsalice già alla terza presenza. Il podio purtroppo non è stato raggiunto ma i primi due hanno venduto cara la pelle.

In queste giornate infuocate dal sole si sono visti circa 350 arcieri giunti veramente da tutto il mondo compresa Australia e Mongolia. Oltre alla competizione si è vissuta in una festa pervasa di simpatia ed amicizia. La prossima edizione ad organizzazione europea si svolgerà a Tampere in Finlandia fra 4 anni mentre quella mondiale fra 2 in Giappone.