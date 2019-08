Rally: aperte le iscrizioni per il Trofeo Valsessera Jolly Club, 70 posti disponibili

Si chiuderanno il 15 Agosto le iscrizioni all’ 8° Trofeo Valsessera Jolly Club, sesta prova del 5° Trofeo Nord Ovest, in programma il 1° settembre. Il limite massimo di partecipanti alla gara è fissato a 70 auto, in caso di sovrannumero verranno ammesse le prime 70 iscrizioni pervenute e a far fede sarà la data del bonifico.

Il Trofeo Valsessera Jolly Club è una gara di 60 km che parte da Postua, in provincia di Vercelli, raggiunge poi Pray Biellese, Ailoche, Caprile e si conclude a Serravalle Sesia. Una prova con rilevamenti in configurazione “classica”, che si snoderà lungo le tortuose strade boschive della Valsessera, teatro peraltro di alcune delle più gloriose “speciali” di rally storici, tra cui il Rally della Lana, su strade guidate con prove non facili.

Sono previste 26 prove cronometrate e 4 controlli orari. Per i partecipanti sarà possibile utilizzare gratuitamente lo strumento "ZEROTIMES" previa richiesta all'atto dell'iscrizione.

Il programma prevede verifiche il sabato 31 agosto nella sede del Valsessera Jolly Club dalle 18 alle 21 mentre la domenica dalle 7.30 alle 9 saranno eseguite a Postua, sede di partenza.

Durante il percorso è previsto un riordino e sosta rinfresco a Pray. L’arrivo a Serravalle Sesia sarà verso le 12,10 dove seguirà l’aperitivo e il pranzo.