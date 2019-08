Dal Novara alla Juventus U23, nuova avventura in Serie C per il biellese Matteo Stoppa

I giovani talenti biellesi crescono. Dopo tre stagioni in forza al Novara, Matteo Stoppa è approdato alla corte di Fabio Pecchia e, dalla prossima stagione, vestirà la maglia della Juventus Under 23. Una nuova esperienza (e l'occasione della vita) per il talentuoso attaccante classe '00, già protagonista di ottime prove con la maglia novarese. Nel campionato appena concluso, Stoppa ha totalizzato 18 presenze in Serie C con una rete all'attivo.

Nel suo recente passato, vanta anche una presenza in Serie B. Inoltre, nel luglio scorso, ha strappato il titolo dei giornali nel test amichevole tra il Novara e il nuovo Milan di Marco Giampaolo, terminata 1-1: in quell'occasione, la punta biellese ha portato in vantaggio i propri compagni di squadra siglando la rete dell'1-0 dal dischetto, prima del pari definitivo messo a segno dal neo acquisto rossonero Theo Hernandez. Ora, testa e gambe in campo per continuare a stupire gli osservatori di mercato, puntando (perchè no?) al salto di categoria.