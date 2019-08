Calcio: Ufficiali i calendari di Promozione, Prima e Seconda Categoria. Spicca il derby La Cervo-Gaglianico

Le Torri Biellesi in festa per la promozione in Prima Categoria

Sono ufficiali i calendari dei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria, valevoli per la stagione calcistica 2019-20. Debutto in trasferta per il Vigliano e il Città di Cossato: i neopromossi in Promozione andranno alla ricerca dei primi tre punti con lo Sparta Novara; i blues, invece, saranno attesi dalla delicata sfida con la Juve Domo. Queste le altre gare della prima giornata: Bianzé-Piedimulera, Vogogna-Omegna, Dormelletto-Briga, Dufour Varallo-Sizzano, Santhià-Arona e Valduggia-Bulè Bellinzago.

La stagione partirà domenica 8 settembre, alle 15, così come la Prima Categoria. Qui, non sono in programma stracittadine tra le numerose formazioni biellesi presenti nel girone: la Chiavazzese esordirà in casa con lo Stay O' Party; ugual sorte per il Ponderano e la Valle Cervo Andorno impegnate con La Chivasso e Azeglio. Trasferta per Torri Biellesi, Valdilana Biogliese e Ceversama, ospiti rispettivamente di La Vischese, Pro Roasio e Virtus Vercelli. Concludono la giornata le sfide Junior Pontestura-Pro Palazzolo e Orizzonti-Strambinese.

Infine, in Seconda Categoria, si comincerà il 15 settembre con il derby tra La Cervo e il Gaglianico; a seguire la retrocessa Dilettantistica Biella affronterà il Chambave mentre il Pollone sarà lontano dai confini biellesi con il Valdigne Montblanc. Sfide casalinghe per Lessona (con il Bajo Dora), Mongrando (con il Montjovet) e Valle Elvo Occhieppese (con il CG Aosta). Chiude il programma Aosta-Valchiusella.