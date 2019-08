"Semplificazione", il gruppo di lavoro dell'Ass. Rosso per abbattere la burocrazia

Dopo una prima fase di studio e predisposizione del progetto, entra nel vivo l‘opera di delegificazione e semplificazione amministrativa affidata all‘assessore Roberto Rosso. In questi giorni, infatti, gli uffici regionali hanno ufficializzato la nascita di un gruppo di lavoro interdirezionale, denominato “Semplificazione“, composto da funzionari regionali, con il compito di razionalizzare i procedimenti e i processi amministrativi, per ridurre tempi e costi della burocrazia, a vantaggio di tutti i piemontesi.

Il gruppo sarà suddiviso in quattro tavoli tematici: ambiente e governo del territorio (compresa l‘edilizia); attività produttive e Sportello unico; sanità e welfare; agricoltura. Ciascuno di essi, per la propria materia, potrà avvalersi del supporto dei rappresentanti di coloro che sono i principali fruitori delle norme e dei servizi della Regione, dalle associazioni di categoria, alle imprese, alle cooperative, al terzo settore, agli ordini professionali, chiamati a partecipare attivamente ai lavori con indicazioni concrete e segnalazioni su come rendere più snella la macchina burocratica.

Coinvolti anche il Csi, Torino Wireless e UnionCamere, che agiranno come supporti operativi della struttura. Non solo. L‘assessore Rosso ha in programma anche di agire per rendere più rapidi e semplici i controlli effettuati da enti sia regionali (Spresal, Arpa) sia nazionali (Vigili del Fuoco, Aipo, Anas), che spesso finiscono per bloccare le pratiche per tempi inaccettabili. “Imprimere un‘altra velocità al Piemonte - spiega Rosso - vuol dire anche accellerare e facilitare l‘accesso dei cittadini, singoli e associati, a tutto ciò che la Regione può offrire, facendo in modo che venga sentita come un‘istituzione amica, che lavora per il bene comune e viene incontro alle reali esigenze della popolazione, e non come fonte di impedimenti, pastoie e problemi. Una sfida che il presidente Cirio ha lanciato in campagna elettorale e che come Giunta intendiamo vincere“.