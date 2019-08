Istituite le Commissioni permanenti per l'Autonomia e la Legalità

L'impegno della Lega per l'Autonomia e la Legalità si è concretizzato oggi con l'approvazione di un Odg che impegna il Consiglio ad istituire due Commissioni permanenti, una per l'Autonomia del Piemonte, e una per la Legalità.La Commissione permanente per l'Autonomia permetterà di individuare in tempi stretti un'intesa da sottoporre al Governo nazionale per il riconoscimento alla Regione Piemonte di forme e condizioni particolari di autonomia.

Il Piemonte sarà così la prima Regione italiana ad avere sul tema autonomia una commissione permanente. "E' un grande risultato quello di oggi, - così Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega Salvini in Regione. "Il Consiglio regionale potrà finalmente aprire un confronto a tutte le parti coinvolte, dagli enti locali alle associazioni di categoria, per scaldare il cuore di tutti i piemontesi, affidando all’ente più risorse e competenze che meritiamo di avere. Da oggi Lombardia e Veneto non saranno soli al tavolo del governo, anche noi potremo finalmente aprire la trattativa che porterà un Piemonte autonomo ed efficiente. Vogliamo sottolineare che l'Odg è stato votato da tutta la maggioranza e dal MoVimento 5 stelle. Auspichiamo che questo voto possa essere d'aiuto a far comprendere anche ai loro colleghi romani l'importanza dell'autonomia.Per quanto riguarda l'stituzione della Commissione permanente per la promozione della Legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, riteniamo che il tema debba impregnare l'attività normativa regionale nel suo complesso” ha concluso Preioni.