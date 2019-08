Fratelli d’Italia presenta la mozione in tutti i consigli comunali sui fatti di Bibbiano

Riceviamo e pubblichiamo. '‘False relazioni per allontanare i bambini dalle famiglie e darli in affido retribuito ad amici e conoscenti, ore e ore di ‘lavaggi del cervello’ durante le sedute di psicoterapia e falsi ricordi di abusi sessuali ingenerati nei bimbi con gli elettrodi, terapeuti travestiti da personaggi ‘cattivi’ delle fiabe per raffigurare i genitori intenti a far loro del male.'' Il tutto per mettere in piedi un business illecito da centinaia di migliaia di euro. È raccapricciante quanto sta emergendo dall’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sulla rete dei servizi sociali della Val D’Enza e l’aspetto più inquietante è costituito dal coinvolgimento di esponenti e dipendenti della Pubblica Amministrazione locale. E’ agghiacciante che a sfruttare i minori siano proprio coloro che, per lavoro e missione, dovrebbero difenderli per primi. Questa sconvolgente vicenda ripropone il delicato tema degli affidi. Abbiamo il dovere di vigilare affinché quello che deve essere uno strumento di aiuto e di supporto, senza giungere all’aberrazione del caso di Bibbiano, non diventi causa di ulteriore disagio per i bambini e per i ragazzi. L'affidamento dei minori in difficoltà familiare troppo spesso rappresenta una soluzione non temporanea, come invece dovrebbe essere, con la conseguenza che non si raggiunge mai per un bambino la situazione di stabilità familiare che è fondamentale per il suo sviluppo. I dati relativi agli affidi sono inoltre molto frammentari. É necessario un costante monitoraggio dei casi di affidamento di minori, l’introduzione di criteri più efficaci contro i conflitti di interesse tra servizi sociali e comunità familiari e sostegno alle famiglie in difficoltà. Lo dobbiamo a tutte quelle famiglie che continuano a chiedere solo verità e giustizia. Lo dobbiamo a tutti i ragazzi che hanno bisogno di aiuto". Lo dichiarano Rita Daniela Veronese Dipartimento Fratelli d’Italia Tutela Vittime di violenza e Livia Caldesi Capogruppo Fratelli d’Italia Comune di Biella.