Prima edizione di Summer Beach Festival ad Ailoche

Sulle note della canzone di Gino Paoli "Sapore di sale Sapore di Mare", si apriranno le porte della prima edizione dell’Ailoche Summer Beach Festival. Tre giorni dove l’ambiente montano si trasformerà in spiaggia caraibica con sfaccettature decisamente hawaiane. La pro loco di Ailoche vuole far sognare immaginando l’impossibile nelle terre scoscese della Valsessera. A partire da sabato 10 agosto, con un mix di percorsi 4 x 4 e la grande sfida dal titolo “Furore alla Beach Arena”.

Alle 14,30 gita in 4x4 verso l’Alpe Noveis in collaborazione con il comune alle 16,30 rientro con buffet off-road. “L’ingrediente base delle nostre manifestazioni è quello di cercare di proporre qualcosa di nuovo e alternativo, il 4 x 4 è la giusta occasione per dare la possibilità di scoprire la nostra bellissima Alpe con un vero Trophy nei boschi grazie alla stratta collaborazione nata con il comune di Ailoche”, afferma il presidente Lucia Maltese.

Nella serata di sabato, dalle 20,15, il clima diventa decisamente più salino, con i partecipanti divisi in squadre che potranno partecipare alla manifestazione ricca di indovinelli e sfide musicali a suon di ritornelli. Una serata unica sdraiati su teli da mare a fianco di un fuoco virtuale, quello del “Furore alla Beach Arena”, il tutto sulla spiaggia montana della Beach Arena di Ailoche e dalle 22 luci spente e testa all’insu alla ricerca delle scie cadenti.

Domenica 11 agosto alle 9,30 ai blocchi di partenza l’evento sportivo dell’anno con la 19a edizione del torneo Valsesserino “Lui&Lei di Beach Volley 2 x 2 Misto 2019”. Il torneo teminerà verso le 19, con la premiazione finale e la classica anguriata Party.

Alla sera la pro loco si veste in abiti Italo-francesi in onore dei migranti transalpini, con la manifestazione intitolata “La Vie En Rose” quest’anno dedicata a burlesque e twerking, in versione light simpatica e assolutamente amatoriale. Una cena il cui menù rispecchia i sapori francesi rivisitati in perfetto stile italiano: Lasagne d'amour, le poulet d'Astérix o Soutè di Pesce, flambata di frutta e doux de passion. Il tutto sulla terrazza della sede, una vera finestra che si affaccia sul territorio valsesserino.

Ma non finisce qui, il lunedì 12 agosto arriverà una serata Delicious. Alle 20,30 un banchetto reale a base di dolci dove i signori ospiti potranno gradire, assaporare e deliziarsi partecipando poi, per chi volesse, alla prima sfida modello “Ciao Darwin” tra “Villeggianti e Paesani”.

Per info e prenotazioni contattare i numeri 3471672590 (Michela), 3386399926 (Elda), 3396643030 (Lucia).

Iscrizioni all’ Ailoche Summer Beach Festival via web o su facebook.

Iscrizioni al Beach Volley Lui &Lei via web o su facebook.