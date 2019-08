L'educazione stradale arriva a Oropa

Una nuova iniziativa sportiva dell'ASD Oropa Outdoor nell'impianto polisportivo realizzato in stretta collaborazione con il Santuario d'Oropa nel grande piazzale alle spalle della Basilica Nuova. Si tratta di un percorso stradale simulato percorribile con mini quad elettrici dove, bambini dai 3 ai 12 anni, possono cimentarsi nella guida per diventare “piloti” rispettando segnaletiche stradali verticali e orizzontali.

Oltre ai quad elettrici che coinvolgono ed appassionano tutti, anche go-kart a pedali per i più piccoli che, in momenti diversi, possono essere accompagnati in pista dai genitori per iniziare a prendere confidenza con le più semplici regole della strada giocando a guidare. Obiettivo dell'associazione è di avvicinare bambini e ragazzini agli sport motoristici di ultima generazione (a propulsione elettrica) però con particolare sguardo all'educazione stradale.

Tutti coloro che effettueranno il previsto percorso di preparazione e allenamento potranno a fine stagione partecipare ad una competizione cronometrata di guida con i mini quad, valida quale Campionato Provinciale Libertas. I costi contenuti e differenziati, a seconda dei mezzi utilizzati, permettono a tutti di cimentarsi in questa nuova accattivante attività.

“Progetti con le scuole biellesi di scuola guida sono già stati avviati – spiegano - grazie anche alla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale che, nell'ambito del progetto Regionale di Prevenzione e Salute intende stimolare tutti gli Istituti Scolastici ad avviare percorsi educativi anche in questo ambito. Per i ragazzi più grandi l'educazione stradale unitamente all'attività sportiva verranno svolte attraverso l'uso delle biciclette, sia di tipo muscolare, sia a pedalata assistita, in modo da stimolarli ad avvicinarsi agli sport ciclistici e, nel contempo, ad utilizzare strumenti di mobilità sostenibile, nel rispetto delle regole stradali”. Il progetto bike verrà sviluppato grazie all'accordo di collaborazione con l'ASD EG Evergreen Bike che ha messo a disposizione i propri istruttori qualificati ed alcune mountain bike a pedalata assistita.

Le varie tipologie di biciclette sono anche a disposizione per il noleggio per chi vuole visitare la conca d'Oropa e dintorni. Numerosi i percorsi disponibili: dal Tracciolino alla strada della galleria di Rosazza, ma anche i tanti sentieri segnalati presenti nella Conca d'Oropa. Vi sono in oltre a disposizione istruttori di mountain bike per giri accompagnati previa prenotazione. Mentre i più piccoli si divertono nel circuito, i genitori potranno seguirli comodamente da un'area relax, ombreggiata e attrezzata con sdraio e tavolini.

“Queste iniziative a favore dei biellesi ma anche dei tanti turisti che vengono ad Oropa in estate, completano l'offerta sempre più ricca di servizi sportivi estivi – concludono - il rinnovato Parco Avventura, i tanti sentieri per passeggiate ed escursioni, le pareti di arrampicata attrezzate, senza dimenticare le valenze naturalistiche, culturali, religiose, scientifiche ed enogastronomiche che rendono Oropa una meta sempre più ambita”. L'impianto sarà aperto tutti i giorni nel mese di agosto e in tutti i week-end sino a fine ottobre, per riaprire poi in “versione invernale” come pista di pattinaggio sul ghiaccio ad inizio dicembre.

Gli orari saranno dalle 10 alle 18. Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “Pattinaggio Oropa” oppure telefonare ai numeri: 333 1141448 - 346 5764461.