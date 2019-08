I prossimi appuntamenti di Piedicavallo Music Festival FOTOGALLERY

Continua la 29a edizione di “Piedicavallo Music Festival - Resta in ascolto. La natura si fa musica”. Altri 3 giorni dove la musica la farà da padrone, per immergere i partecipanti in un’ estate d’arte e natura.

Lunedì 5 agosto, dalle 21,15 al Teatro Regina Margherita, Piedicavallo Kindertoten Lieder con i Wesendonck-Lieder di Richard Wagner e i Kindertotenlieder di Gustav Mahler per esplorare pagine di grandissimo fascino. Se le pagine wagneriane vivono sullo sfondo di un’Europa reduce dai moti rivoluzionari del 1848, le cupe atmosfere di Mahler lasciano presagire la decadenza della finis Austriæ e le angosce di un’Europa alle soglie del conflitto mondiale.

Martedì 6 agosto, dalle 11 al Circolo di Rosazza. “Just a closer walk”, il loro nome non può non strappare un sorriso. L’ensemble Canaja Brass è un gruppo di giovani musicisti, simpatici e agguerriti, che porteranno per la prima volta nell’alta Valle Cervo le accattivanti sonorità dell’ensemble di ottoni. Il variegato programma, che va dal barocco ai giorni nostri, è un ottimo viatico per passare una mattinata all’insegna di sonorità inedite e intriganti. Sarà anche un buon motivo per visitare il centro di Rosazza: la matinée si terrà infatti nel Centro Culturale di questo graziosissimo paese alle porte di Piedicavallo.

Martedì 6 agosto, dalle 21,15 ancora al Teatro Regina Margherita. “Divine lunghezze…”, ritorniamo ad assaporare le sonorità del Romanticismo. Protagonista di questa serata sarà il trio formato da Simone Bernardini (violino), Ysang Enders (violoncello) e Alessandro Commellato (pianoforte), in un recital che porterà ad apprezzare la ricerca formale portata avanti dai grandi compositori del Romanticismo, improntata a un inedito senso della monumentalità. Musiche di Schubert e Brahms.".

Mercoledì 7 agosto, dalle 11 al Tempio Valdese di Piedicavallo, “Pezzi fantastici”. Ritornano i concerti al Tempio Valdese con un concerto interamente incentrato sulle musiche di Robert Schumann. È l’occasione per conoscere ancora più da vicino la poetica di questo compositore, incentrata sull’incertezza dei confini tra il mondo della realtà e quello dell’immaginazione fantastica, autentico rifugio in cui l’artista romantico è libero di esprimere la sua irripetibile soggettività. A condurre in questo viaggio schumanniano saranno Ysang Enders ed Elena Costa.

Mercoledì 7 agosto, dalle 16,15 al Teatro Regina Margherita, “Le avventure del principe Achmed”. Appuntamento inedito e di grande suggestione per il festival di Piedicavallo. Si potrà assistere alla sonorizzazione dal vivo del lungometraggio di animazione “Le avventure del Principe Ahmed” di Lotte Reiniger (1926) a cura del pianista Simone Locarni. Simone infatti, oltre ad essere un apprezzato interprete del repertorio classico, è anche una giovane promessa del jazz italiano. Un’occasione che non capita tutti i giorni.