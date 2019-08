Tragedia in montagna, muore una giovane di 28 anni - Cronaca dal Nord Ovest

Abitava a San Maurizio d'Opaglio, ma aveva la Valsesia nel cuore. Valentina Mora, la giovane di 28 anni trovata morta domenica in un canalone nella zona del Pizzo Andolla in Valle Antrona era conosciuta in Valsesia per la sua grande passione per la montagna. Era solita affrontare le ascese solitarie, in passato era stata anche una grande appassionata di scalate. Lascia un grande vuoto nei suoi famigliari e tra gli amanti della montagna. Sabato era partita per la sua escursione in solitaria, le piaceva godersi da sola il cammino. Ma di lei non si sono più avute notizie. Amici e famigliari preoccupati hanno dato l'allarme. Domenica 4 agosto il Soccorso alpino Valdossola e la Guardia di Finanza l'hanno trovata ormai senza vita. Aveva 28 anni, specializzata in informatica, era anche una appassionata di podismo prendendo parte a diverse gare del Circuito Gamba d'Oro.