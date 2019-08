"Vendo 4 cerchi comprese le gomme". Giovane biellese raggirato

Ha notato l'inserzione online, si è accordato sul prezzo di 435 euro, per 4 cerchi comprese le gomme e le spese di spedizione. Ma come spesso accade la merce acquistata dal 26enne residente in provincia, non è stata mai consegnata, nonostante il bonifico sia regolarmente avvenuto. A seguito delle indagini, la polizia ha denunciato per truffa una 32enne residente in provincia di Reggio Calabria.