Si scaraventa contro un poliziotto, arrestato ghanese di 41 anni

Sabato intorno alle 8,30 arriva una comunicazione, alla sala operativa della polizia per P.L. 41 anni nato in Ghana, che dorme in piazza Vittorio Veneto davanti un esercizio commerciale. La volante della polizia si porta sul posto e, una volta appurate le buone condizioni di salute dell'uomo, gli chiede i documenti. Il soggetto rifiuta di fornire le proprie generalità. Al momento di portarlo in questura per l'identificazione P.L. si scaraventa contro un agente, gli tira un calcio e lo fa cadere a terra. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e questa mattina, il processo per direttissima, conferma l'arresto con il divieto di rientro nella provincia di Biella.