Pensionato ritrovato cadavere nella sua abitazione di piazza Adua a Biella

E' stato trovato morto un pensionato di 82 anni nel suo appartamento in piazza Adua a Biella, questa mattina intorno alle 9,30. A dare l'allarme i conoscenti che non hanno visto l'auto dell'anziano, di abitudine parcheggiata all'esterno del caseggiato. E' stata la pattuglia della squadra volante a constatare che il mezzo si trovava nel garage. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autoscala, che sono entrati nell'appartamento, dal balcone del quarto piano dello stabile e due ambulanze del 118. Purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.