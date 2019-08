Muore a 44 anni, Cossato in lutto per la scomparsa di Francesca Mariano

Cossato in lutto per la prematura scomparsa di Francesca Mariano, mancata a causa di un brutto male all'età di 44 anni. Residente in città fin dalla nascita, era molto conosciuta e lavorava come contabile per la ditta Dibiline; inoltre, insieme alla sorella Maria Cristina e al fratello Francesco, collaborava nel loro studio tecnico.

Persona mite, generosa e molto dolce, Francesca ha lottato strenuamente contro la malattia, sostenuta dal candore della sua famiglia, ma alla fine non ce l'ha fatta. È mancata domenica alle Molinette di Torino, dove era stata ricoverata nei giorni scorsi. Al suo fianco il compagno di una vita, Renzo, rimasto accanto a lei anche nelle sue ultime ore dopo 20 anni di vita condivisa.

In queste ore molti stanno piangendo la sua morte, stringendosi attorno alla mamma Maria Giuseppa, le sorelle Gianna e Maria Cristina, il fratello Francesco e agli adorati nipoti. La corona avrà luogo stasera, lunedì 5 agosto, alle 18 nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Cossato. Sempre qui si svolgeranno domani, alle 15, i funerali.