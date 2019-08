Lite al Vandorno, cancelletto danneggiato. Scatta la denuncia?

Intorno alle 12 di domenica 4 agosto, la sala operativa della polizia ha registrato una chiamata per un furto in zona Vandorno a Biella. In realtà gli agenti hanno constatato che si trattava di una lite con il vicino, probabilmente culminata con il danneggiamento di un cancello. Il proprietario è stato reso noto delle facoltà di legge; ora potrebbe scattare un'eventuale denuncia.