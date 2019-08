Ladri biellesi in azione nei supermercati, denunciati un uomo e due donne

Sono stati denunciati in stato di libertà un uomo e due donne di rispettivamente 37, 35 e 27 anni residenti a Biella. A entrare nel mirino del terzetto è stata una 63enne di Borgosesia mentre faceva la spesa al supermercato di via XXV Settembre, in paese. C’è voluto un attimo: facendosi scudo l’un l'altro, i tre avrebbero rubato il portafoglio che la donna aveva lasciato nella borsa appesa al carrello.

La vittima si è accorta del furto solo al momento di pagare alle casse. È immediatamente andata alla stazione dei carabinieri di Borgosesia per sporgere denuncia e procedere al blocco del bancomat custodito nel portafoglio. Purtroppo non è bastato. I ladri sono riusciti prelevare 750 euro in 3 distinti sportelli Atm del capoluogo valsesiano prima che la carta diventasse inutilizzabile.

A distanza di circa 1 mese, le indagini dei carabinieri di Borgosesia hanno stabilito gli autori materiali del furto, li hanno identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per concorso in furto aggravato e continuato.