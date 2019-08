Fermato con un coltello in via La Marmora, denunciato

E' stato notato passeggiare in via La Marmora in città, un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine, alle 14,15 del 1° agosto. Fermato e controllato, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un coltello tipo Opinel dalla lunghezza totale di 19 centimetri, 8 dei quali di sola lama. L'uomo, 45 anni e residente in Valle Cervo, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.