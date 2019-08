Due arresti in pochi giorni, ora però si sono aperte le porte del carcere

Un biellese è stato arrestato, per evasione, dagli agenti della squadra volante nella giornata di giovedì. Si tratta di D.P di 36 anni residente a Biella, lo stesso personaggio tratto in arresto diversi giorni fa per danneggiamento. A seguito di quel fatto il D.P. era soggetto ad una misura cautelare degli arresti domiciliari senza il permesso di assentarsi. Giovedì pomeriggio, intorno alle 16, è stato fermato in piazza Vittorio Veneto. La sua motivazione riferita agli agenti è stata quella di avere problemi con l'Enel e di dover recarsi negli uffici per il riallaccio, ma dal controllo è emerso che gli orari di apertura sono dalle 9 alle 11. L'uomo è stato arrestato e, a seguito della relativa convalida ottenuta il giorno successivo, tradotto nel carcere di Biella.