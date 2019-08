Per caso, una pattuglia della squadra volante, durante il controllo del territorio, ieri intorno alle 20, ha notato il vetro rotto della vetrina della porta d'ingresso della Santander Consumer Bank di viale Roma angolo via Bolzano. I rilievi degli agenti non hanno evidenziato altri tipi di forzature. Nella filiale non esiste un impianto di antifurto quindi, anche in relazione all'orario del fatto, la polizia pensa si possa trattare di un atto di danneggiamento. Indagini in corso.