Alla guida sotto l'effetto della cocaina si capotta con gli amici. Cinque i feriti, automobilista denunciato

Sotto l'effetto della cocaina è uscito di strada con l'auto tipo Ford Fiesta, insieme a quattro amici, capottandosi in una risaia nel comune di Salussola. Il bilancio dell'incidente è di cinque feriti (tra loro anche una ragazza di 17 anni), uno dei quali (23 anni) ha rimediato 30 giorni di prognosi per la frattura della mandibola. Per gli altri ferite giudicate guaribili in 5 giorni. Il conducente, dopo gli esami di rito, è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, lesioni personali stradali gravi e gravissime. Si tratta di un 26enne residente a Cossato che alle 4 della notte del 1° agosto è uscito di strada a Cascina Baraccone in Salussola. Sono intervenute diverse ambulanze del 118 e i carabinieri di Mottalciata. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Ponderano e Vercelli.