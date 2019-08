I donatori biellesi vanno in gita a settembre: tutti nel Parmense tra cultura e buon cibo

La consuetudine di passare qualche ora in amicizia è nuovamente offerta dall’AVIS di Biella a tutti i donatori, familiari e simpatizzanti in occasione della gita in calendario per domenica 8 settembre. Quest'anno la meta scelta è la provincia di Parma con la visita alla Reggia di Colorno ed al suo meraviglioso giardino alla francese, per questo spesso definita la Versailles italiana: una monumentale struttura architettonica, con oltre 400 sale, corti e cortili.

Dopo la visita a Colorno sarà il momento del pranzo conviviale a Torrile con un ricco menù dove verrà esaltata l’ottima cucina emiliana. Nel pomeriggio la visita ad un'azienda agricola a Roccabianca completerà la giornata; qui i partecipanti potranno ammirare da vicino la lavorazione del famosissimo “Culatello D.O.P.” e anche acquistare prodotti tipici locali. Il ritrovo è fissato alle 7 presso la Stazione San Paolo Biella mentre il rientro in città è previsto per le 20.

I donatori iscritti beneficiano di una quota ridotta a 15 euro mentre per familiari e simpatizzanti la quota è fissata in 50 euro. Per i minori sono previste riduzioni. Programma completo e prenotazioni presso la segreteria e sul sito web dell’associazione www.avisbiella.it .

Le prenotazioni termineranno, salvo esaurimento prematuro dei posti disponibili, venerdì 23 agosto. La segreteria associativa rimarrà aperta tutto il mese di agosto escluso i giorni 15 e 16 agosto.