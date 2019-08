Pendolari, caldo torrido e meno treni: si prepara un mese difficile

Questa è la situazione sul regionale Fast 2104 da Porta Garibaldi". La didascalia è posta sotto una foto in cui il termometro che rileva la temperatura ambientale segna un impietoso 43.6 gradi. Chi, giovedì pomeriggio, è salito su quel treno per tornare a casa dopo una giornata di lavoro di certo non si è preparato a un viaggio confortevole. Ma del resto, come testimoniano decine di commenti dei vaggiatori, i viaggi confortevoli, per i pendolari, sono ormai diventati un'utopia.A peggiorare le cose, per il mese di agosto, ci saranno anche i tagli di alcune corse, disposti da Trenitalia sulla base del capitolato disposto dalla Regione Piemonte. Si tratta di sospensioni "estive", ma che sono comunque destinate a influire (negativamente) sul servizio.

I treni che verranno sospesi a partire da domenica e fino al 2 settembre sulla linea Torino-Milano: con partenza da Vercelli e arrivo a Torino il 2044 delle 8,44, il 2010 delle 10,12, il 2102 delle 18, il 2104 delle 19, il 2048 delle 19,35. Per i Regionali Veloci 2102 e 2104 è stata cancellata l’intera tratta, quindi da Milano Porta Garibaldi a Torino Porta Nuova. Con partenza da Vercelli e arrivo a Milano Centrale è stato cancellato per tutto il mese il Regionale Veloce 2013 delle 11,49; da Vercelli a Milano Porta Garibaldi sono cancellati il 2103 delle 6,57, il 2041 delle 7,16, il 2105 delle 7,57. Anche in questo caso per i Regionali 2103 e 2105 è stata soppressa l’intera tratta, quindi da Torino Porta Nuova a Milano Porta Garibaldi.

Viene anche cancellato il 2045 da Vercelli a Novara delle 18,38. I treni 2006, 2008, 2020, 2026 e 2028 (tratta Milano Centrale - Torino Porta Nuova) modificano l’orario con partenza anticipata da Centrale e da Rho Fiera e riprendono la loro traccia in orario da Magenta.