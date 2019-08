Occhieppo Inferiore saluta i piccoli protagonisti del centro estivo 2019

Dopo cinque settimane di giochi, laboratori bans e divertimento si è concluso il centro estivo dei bambini della scuola dell’infanzia voluto dalle amministrazioni comunali di Occhieppo Inferiore e Superiore , in collaborazione con il Consorzio Iris e realizzato dall’Associazione CAM Crea attiva mente. I piccoli sono stati ospitati dalla scuola dell’Infanzia di Occhieppo Inferiore. Il campus ha registrato più di quaranta iscritti con una frequenza media settimanale di 30 bambini e ha voluto essere un’offerta formativa alle famiglie che con il 1° luglio hanno dovuto fare i conti con una lunga pausa delle attività scolastiche.

“Si è cercato di far vivere ai piccoli un’esperienza diversa – spiegano gli organizzatori - lavorando sulla loro autonomia e mettendoli alla prova in un contesto diverso rispetto a quello cui sono abituati nei mesi invernali cercando di fornire tanti stimoli con attività innovative. Occhieppo vanta un campus che, oltre ad avere una caratteristica ludica , ha anche una valenza educativa. Tanti sono stati i laboratori svolti e tutti hanno ruotato intorno al tema del centro: “Buon compleanno Topolino”. Non sono mancati i tuffi in piscina e le gite sul territorio ma anche le trasferte, infatti sono stati ospitati dai piccoli di Andorno Micca per la festa dei bambini. Ora ci sarà una breve pausa ma con il 26 agosto il campus riaprirà i battenti per terminare il 6 settembre”.