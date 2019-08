Trasferta valdostana per i ciclisti della Biella Mountain Bike Sport

È ormai vicina la trasferta a Livigno per la Biella Mountain Bike Sport, associazione affiliata all’M.S.P.-C.O.N.I. e aderente alla campagna “Sport Pulito”. Numerose sono le gite organizzate dall'associazione biellese durante i primi mesi estivi. In preparazione alle traversate in cresta che verranno fatte durante il mese di agosto, i bikers si sono allenati lungo i sentieri della vicina Valle d’Aosta.

Numerosi sono stati i partecipanti alla gita in Val d’Ayas e al giro sulla balconata del Cervino. Itinerari entrambi molto panoramici con dislivelli compresi tra i 900 e i 1000 metri con discrete difficoltà che sono state tuttavia superate egregiamente da tutti i partecipanti. Appuntamento quindi per la settimana dal 19 al 24 agosto a Livigno.

Per maggiori informazioni si possono contattare i numeri telefonici 015.2545867 (Lina) oppure 335.7780522 (Marco) oppure visitare il sito www.biellamtbsport.com