La Traversata del lago 2019 ha due vincitori a pari merito. Al femminile successo di Introini FOTOGALLERY

Nella splendida cornice del Lago di Viverone ha avuto luogo la 50esima edizione de La Traversata a Nuoto del Lago, che giunge alla nona edizione inserita nel circuito “Nobile dei Laghi” rientrando così nelle 12 traversate più importanti d’Italia. Piero Sarasso, Presidente dell’ASD Lago di Viverone, con Didier Xhaet del Club Lac Soleil portano avanti questa tradizione che ormai ha un carattere nazionale, senza però dimenticare il principio amatoriale dell’evento. Un’edizione record: per le 50 edizioni dell’evento, per i 113 atleti partcipanti (un quasi record), ma per la straordinaria partecipazione dell’intera famiglia Xhaet, ideatrice della traversata con mamma Jacqueline.

La stessa che ancor oggi con i suoi 89 anni ha partecipato alla nuotata arrivando con un tempo di tutto rispetto. Sarasso ricorda che anche questa edizione è stata veramente un grande successo, grazie alla giornata bellissima per il clima, ma soprattutto grazie alla collaborazione dello Staff, dell’Ente di Promozione allo Sport CSAIN, degli Enti Pubblici, della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco di Biella e di loro, i partecipanti. È stato possibile garantire una giornata di sport e svago, assicurando la massima tranquillità ai partecipanti ed agli ospiti grazie all’adeguato supporto alla sicurezza del nuotatore e al divieto di navigazione per le due ore di gara. La tradizione di un luogo ne garantisce la memoria storica, ed in questi momenti è necessario ricordare la tradizione che, però, cresce e si consolida negli anni.

Alle ore 14,30, in attesa del segnale di “via”, i partecipanti circondavano il Molo di Anzasco, godendosi la bellissima e calda giornata di sole e concentrandosi sulla gara. In pochi secondi, le prime bracciate hanno affrontato un lago assolutamente ideale per nuotare. Si sono registrati 113 atleti iscritti, il ritmo della gara è stato davvero elevato malgrado non si sia battuto il record.Il primo classificato ad aver toccato la riva del Lac Soleil (anche quest’anno un sistema elettronico di microchip ha portato un segno di alta professionalità alla competizione), nella categoria maschile, è stato Tommaso N’Gakouton di Alice Castello anno 2004 che ha percorso il tratto di lago in 44’56’’, pari merito Bruno Orizio, terzo Sergio Galeone; la prima classificata categoria femminile, è stata Eugenia Introini in 53’51’’.

Lo slogan: “Acque libere e Nuoto per tutti!” ha trovato in Viverone il massimo della sua espressione. “Le traversate a nuoto in acque libere stanno diventando un appuntamento ormai presente in tutti i laghi e per Viverone deve rappresentare un momento di incontro dove competizione, solidarietà, storia e tradizione di una comunità si fondono da 50 anni” ribadisce Piero Sarasso che, al tempo stesso riconosce l’importanza dell’inserimento nel circuito “Nobile dei Laghi” per dare visibilità ai luoghi e a quasi mezzo secolo di competizioni a bracciate in questo lago.

Forse quest’anno sarà l’ultima traversata con questa organizzazione ma prima del prossimo tutto può cambiare. Intanto durante l’autunno partirà la realizzazione di una edizione che riassumerà 50 anni di Traversate in un volume che vorrà essere un ricordo ma anche un rilancio per il futuro. "Un ringraziamento particolare agli sponsor che, anche quest’anno con la loro adesione, il loro supporto con i premi hanno permesso di arricchire la manifestazione".

Di seguito gli ordini di arrivo:

La classifica generale del nuoto classico

1 N'GAKOUTON TOMMASO 0:44:56 2 ORIZIO BRUNO Team Nespoli 0:44:56 3 GALEONE SERGIO AICS Pavia 0:45:07 4 COLOMBO MARCO Acqua 1 Village 0:47:02 5 MALAPONTI SAMUELE 0:47:57 6 BELUSSI ANDREA JCT Vigevano 0:52:43 7 ROTTA ANDREA 0:53:03 8 INTROINI EUGENIA JCT Vigevano 0:53:51 9 GODINO DANIEL GS Porte 0:53:56 10 RAMELLA LEVIS MATTEO 0:54:34 11 SPREAFICO NICOLA Nuotatori del Carroccio 0:56:03 12 DELL'ACQUA ROBERTO Swimmer Inside 0:56:07 13 CULUVARIS GLORIA TIFFANY Team Cerianese 0:56:38

DIANI LIVIO

Soc. di SACV

00:56:56 15 SANA ALESSIA 0:57:04 16 MASINA CESARE FIN 0:57:39 17 RUSMINI MASSIMO 0:57:45 18 ROSSETTI GAIA AZZURRA 0:57:52 19 BELLOGINI MATTIA 0:58:05 20 MONTI GIORGIO Swimmer Inside 0:58:08 21 NEGRI DANIELE Nuotatori Canavesi 0:58:16 22 GARBI STEFANO JCT Vigevano 0:58:30 23 MURA MATTIA 0:59:30 24 DAGANI ROBERTO DDS 0:59:31 25 CHIONCHIO MARIA GRAZIA Sport Management 1:00:55 26 DISARÒ ANDREA Q Swim 1:02:29 27 MAREGA STEFANO 1:02:40 28 GUIDA LORIS 1:02:49 29 RAVAROTTO FRANCESCA Oxygen Triathlon 1:03:38 30 CONTIN CARLO Nord Padania Nuoto 1:04:23 31 POZZUOLO LUCA Nuotatori Rivarolesi 1:04:46 32 CHIESA LUCIO 1:04:49 33 DE CARO ALESSANDRO 1:04:57 34 ROSSI STEFANO 1:05:40 35 INVERNIZZI ZELDA 1:06:28 36 FACCIN ANDREA Team Cerianese 1:06:40 37 MILANESI MARCO 1:07:08 38 PODDIE PAOLO 1:07:20 39 FOSSATI MAURIZIO Swimmer Inside 1:07:25 40 MARCATO EMANUELE Ironbiella 1:07:27 41 MATTIACCI PIER PAOLO Nuotatori Canavesi 1:07:27 42 GUENZANI SILVIA Mio Club 1:07:37 43 LUPPI SONIA Swimmer Inside 1:07:41 44 DRAGHILEVICH MABEL Nuotatori Rivarolesi 1:08:10 45 PELLE PATRICK 1:08:24 46 MARTINELLI FULVIO Triathlon Pavese 1:08:33 47 LEONE SIMONA Road Runners 1:08:36 48 MAGGI ALESSIO 1:08:46 49 MASPERO PAOLO PIETRO Cilo Master Team 1:08:46 50 AGLIETTA MATTEO 1:08:46 51 PACINO PIERO 1:10:22 52 POZZO STEFANO 1:10:32 53 ZUBLENA CECILIA Lac Soleil 1:12:10 54 LONG FEDERICA Due Valli Libertas 1:12:16 55 MISTURA MIRKO 1:12:19 56 MURDOLO EMANUELE LUIGI Torino Triathlon 1:12:46 57 RAVASI ROBERTO 1:14:05 58 ALEGI ORESTE 1:14:13 59 RUGGIA BARBARA 1:14:54 60 TAMBURRINO FABRIZIO 1:14:54 61 BRAMBILLA MARIO 1:15:06 62 CAZZANIGA PASQUALINA 1:15:07 63 SPADA MARINA Rho Triathlon Club 1:15:35 64 GIACOMINI LAURA 1:15:37 65 TAMAS ANA LOREDANA Torino Triathlon 1:16:15 66 METZGER KATHRYM GRACE 1:16:33 67 SERATI LUCA MARCELLO Anatre Selvagge 1:16:48 68 SIMONCELLO PATRIZIA 1:18:41 69 TRENTIN MASSIMO 1:20:05 70 XHAET LUDOVICO Lac Soleil 1:21:20 71 COCHIS ROBERTO 1:23:03 72 XHAET GIULIO Lac Soleil 1:23:11 73 BARNI MARZIO CUS PROPATRIA MIL.TRI 1:23:20 74 ZARA MAURIZIO 1:23:31 75 XHAET GENEVIEVE Lac Soleil 1:23:59 76 CORONA JACOPO Lac Soleil 1:24:36 77 TRENTIN STEFANO Swimmer Inside 1:25:15 78 CRESPI MARCO 1:25:39 79 VANNELLI ITALO Lac Soleil 1:27:50 80 LUCCHESI FRANCO 1:29:31 81 PYCKE CINDY Lac Soleil 1:30:17 82 OCKERMAN JENS Lac Soleil 1:30:18 83 BISIO ROSSANO 1:31:42 84 PETION SEBASTIEN Lac Soleil 1:33:07 85 AELBRECHT CELESTE 1:33:26 86 MERMANS SAM 1:33:28 87 DI CESARE FRANCO Anatre Selvagge 1:33:49 88 VILLA DAVIDE Lac Soleil 1:36:08 89 PROVERBIO LORENZO Lac Soleil 1:37:13 90 CICCIARELLA LUCA Iron Biella 1:40:10 91 RANSY JACQUELINE Lac Soleil 1:43:32 92 XHAET DIDIER Lac Soleil 1:43:32 93 XHAET CAROLINE Lac Soleil 1:43:34 94 GHISLENI ERNESTO 1:45:06 95 MAZZIA GIOELE Lac Soleil 1:45:43 96 XHAET CRISTINA Lac Soleil 1:47:51 97 AJOLFI FLAVIA Swimmer Inside 1:48:14 98 VILLA LAURA Lac Soleil 1:52:43 99 VILLA STEFANO Lac Soleil 2:01:45 100 GHISELLINI ROBERTO Lac Soleil 2:05:07

