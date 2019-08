Il Trofeo di Rosazza si fa attendere, per un blocco del portale FIT partirà lunedì

Piccolo intoppo per il 93° torneo del Circolo di Tennis di Rosazza. Il blocco del portale della FIT (Federazione Italiana Tennis) ha portato un ritardo sulla tabella di marcia. Inizierà domani, lunedì 5 agosto, il torneo per la 4a categoria, a seguire la 3a e la 2a. Le modalità saranno le stesse, così come l’ambito montepremi da 4 mila euro e la rincorsa alla coppa d’argento Camillo Rosazza Mina.