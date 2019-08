Sì della Camera al Dl Cultura, Azzolina (M5S): “Provvedimento che avvicina i giovani”

Nella giornata del 1° agosto, la Camera dei Deputati ha approvato il Dl Cultura, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro2020.

“Sono molto felice per questo “via libera” ad un provvedimento volto ad un rilancio della cultura, con lo scopo anche, di avvicinare i giovani, attraverso la lirica, il cinema e il teatro – spiega la deputata pentastellata Lucia Azzolina - Tante le misure importanti contenute. Si autorizza la spesa di € 15.410.145 per il 2019 per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del MIBAC e delle sue strutture periferiche e di € 19.400.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBAC per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali”.

“Si incrementano di 4milioni di euro – prosegue - le risorse da destinare nel 2019 alla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziati dagli enti locali, al fine di consentire allo Stato di assumere l’onere delle situazioni debitorie pregresse delle stesse Istituzioni. Si introducono misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo destinate alla tutela e alla valorizzazione delle opere italiane ed europee, con lo scopo anche, di rendere più agevole la loro promozione da parte dei fornitori di servizi”.

“Inoltre – conclude Azzolina - si inseriscono i prodotti dell’editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati dai soggetti che compiono 18 anni nel 2019, tramite la Card cultura. Nel dispositivo, anche un adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido per allargare il termine temporale utile a tutti quegli enti che ancora devono regolarizzarsi. Ringrazio il Ministro Alberto Bonisoli, regista di questo decreto”.