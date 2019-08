Rimodulazione Fastweb: aumenti in arrivo dal 1° Agosto 2019

Il 1° luglio 2019 Fastweb ha reso nota la volontà di rimodulare le tariffe di alcune offerte di rete fissa e rete mobile, presentando nuove offerte mensili con tariffa maggiorata per la rete fissa.

L’operatore sta procedendo a comunicare la propria decisione ai clienti, segnalando della rimodulazione dell’offerta, a partire dal 1° agosto 2019.

Qualora gli utenti decidano di non accettare l’aumento del costo mensile, possono cambiare operatore tramite il recesso del contratto e della linea telefonica senza costi o penali, richiedendo il passaggio ad altro operatore entro il 20 Agosto 2019.

La comunicazione deve avvenire per mezzo dell’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio Clienti c/o Casella Postale 13057, 20130 Milano, o tramite una mail di posta elettronica certificata all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it.

Per inviare l a raccomandata per l’annullamento del contratto, esistono diversi servizi online, come quello di Ufficio Postale, che consente di redigere ed inviare la raccomandata da casa in pochi semplici passi, con un prezzo ridotto e la possibilità di conservare la ricevuta di spedizione, da utilizzare in caso di reclami.

La comunicazione inviata dall’operatore agli utenti interessati dalla maggiorazione dell’offerta è disponibile anche nell’area clienti MyFastweb.

Non è ancora stata stilata una lista delle offerte coinvolte nella rimodulazione tariffaria, ma l’aumento sarà in vigore in maniera ufficiale già dal 1° agosto 2019.

Una delle offerte segnalate è Internet + Telefono per clienti Sky e Fastweb, attiva da luglio 2018 al costo di 27,95 euro mensili e l’attivazione di 1,95 euro al mese per 48 mesi. La tariffa dell’offerta menzionata verrà maggiorata di 1,29 euro al mese da agosto 2019, ma gli adeguamenti saranno differenti tra un’offerta telefonica e l’altra.

La modifica unilaterale del contratto è giustificata dagli obiettivi raggiunti negli ultimi 12 mesi e non è possibile appellarsi alla decisione presa, se non per mezzo della rescissione del contratto e il conseguente passaggio a un altro operatore telefonico.

Mandando la richiesta, il cliente dovrà inserire in allegato la copia del documento d’identità, indicando la causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali”.

Per avere maggiori informazioni al riguardo e per sapere se la propria offerta è coinvolta nella rimodulazione tariffaria è possibile contattare il Servizio Clienti dell’operatore Fastweb o recarsi presso uno dei negozi autorizzati.